Primavera a teatro | al via la prima stagione del Piccolo Teatro Luna Nova

È iniziata la prima stagione del Piccolo Teatro Luna Nova a Borgo Carso, un nuovo spazio dedicato allo spettacolo dal vivo. Anche se di dimensioni contenute, il teatro rappresenta un punto di incontro per appassionati e artisti, offrendo un luogo di scambio culturale. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali e altre iniziative artistiche, segnando l'apertura di un nuovo punto di riferimento per gli amanti del teatro nella zona.

Quando si apre un nuovo teatro è sempre una bella notizia, anche se è un piccolo spazio è sicuramente un luogo di scambio, di arricchimento e di cultura, dunque arriva una buona novella per gli amanti dello spettacolo dal vivo: prende il via l’attività del Piccolo Teatro Luna Nova a Borgo Carso.🔗 Leggi su Latinatoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2 "Primavera a teatro”: “Vertigini - anatomia di una bugia” in prima assoluta al teatro di CavrigliaArezzo, 13 aprile 2026 – Il prossimo appuntamento della rassegna “Primavera a Teatro” (organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Soori) è... Leggi anche: Roma, una ex falegnameria diventa teatro: al via la stagione Comici al Piccolo Si parla di: Teatro Piccolo – Teatro d’Innovazione di Forlì: il 14 aprile Les Moustaches in La Fame. La parabola dell’uomo che fece tutto per amore; Sapore di primavera a Riccione Paese. Nasce a Borgo Carso il Piccolo Teatro Luna NovaLATINA – Trova casa a Borgo Carso il Piccolo Teatro Luna Nova, che diventerà la sede operativa della Compagnia Teatrale Luna Nova diretta da Roberto Becchimanzi. Un nuovo spazio dedicato all’incontro ... radioluna.it