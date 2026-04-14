Primavera a teatro | al via la prima stagione del Piccolo Teatro Luna Nova

Da latinatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la prima stagione del Piccolo Teatro Luna Nova a Borgo Carso, un nuovo spazio dedicato allo spettacolo dal vivo. Anche se di dimensioni contenute, il teatro rappresenta un punto di incontro per appassionati e artisti, offrendo un luogo di scambio culturale. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali e altre iniziative artistiche, segnando l'apertura di un nuovo punto di riferimento per gli amanti del teatro nella zona.

Quando si apre un nuovo teatro è sempre una bella notizia, anche se è un piccolo spazio è sicuramente un luogo di scambio, di arricchimento e di cultura, dunque arriva una buona novella per gli amanti dello spettacolo dal vivo: prende il via l’attività del Piccolo Teatro Luna Nova a Borgo Carso.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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