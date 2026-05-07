Pieni di recensioni online ma invisibili per il Fisco | la Finanza scova due strutture alberghiere fantasma

La Guardia di Finanza ha scoperto due strutture alberghiere che, pur avendo molte recensioni online, risultano completamente sconosciute al Fisco. Durante un’operazione di controllo nel territorio provinciale, le autorità hanno verificato che queste strutture non avevano presentato alcuna documentazione fiscale e risultano essere attività fittizie. Le verifiche si inseriscono in un più ampio intervento volto a contrastare l’evasione nel settore ricettivo.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria sul territorio della provincia, la Guardia di Finanza ha individuato e sottoposto a controllo due strutture operanti nel settore ricettivo-alberghiero totalmente inadempienti al Fisco.L’attività investigativa, condotta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Affitti brevi fantasma e b&b irregolari: nel Bresciano la Finanza recupera oltre 750mila euro sottratti al fiscoBrescia, 28 febbraio 2026 – Le locazioni brevi finiscono nel mirino della Guardia di Finanza. Balneatori, strutture alberghiere e portatori d'interesse sull'ordinanza regionale demaniale: "Serve condivisione"Il presidente del Sib Abruzzo e Confcommercio Pescara Riccardo Padovano a nome delle sigle dei portatori d'interesse commenta la questione della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pieno Valutenza 2026 Recensione e Opinioni - Truffa?; Un cliente arrabbiato è un cliente motivato; quello soddisfatto lo è altrettanto?; Siamo pieni di granchi blu e specie aliene, ma alcune sono carine; Leapmotor T03: Generosa e scattante. Recensioni online, dal diritto di replica alle sanzioni: le nuove regoleSi parla da tempo del fenomeno delle false recensioni online in cui a farne le spese sono spesso i ristoranti e in generale gli operatori nei settori turistici. La linea di confine tra il diritto di ... vanityfair.it A domani! Ci sono novantenni pieni di futuro… e quarantenni già arresi. Il problema non è invecchiare. È smettere di sentirsi vivi prima del tempo. Sapete qual è uno dei fattori più legati alla longevità Non è la palestra. Sono le relazioni umane. #incontriamoci - facebook.com facebook