Balneatori strutture alberghiere e portatori d' interesse sull' ordinanza regionale demaniale | Serve condivisione

Balneatori, strutture alberghiere e altri portatori d'interesse sull'ordinanza regionale demaniale chiedono un confronto e una condivisione più ampia. Le sigle rappresentate, tra cui Confcommercio, Sib Abruzzo, Balnearia servizi, Fipe, Cna Balneatori, Faita, Federalberchi, Assoturismo Fiba, Coop balneatori Roseto e Pineto, Lifeguard, Costasicura, Omnia e Coba, insistono sulla necessità di discutere insieme le questioni legate alla normativa balneare regionale.

Il presidente del Sib Abruzzo e Confcommercio Pescara Riccardo Padovano a nome delle sigle dei portatori d'interesse commenta la questione della nuova ordinanza regionale demaniale “Le nostre osservazioni - spiega il portavoce Riccardo Padovano - sono state fatte al termine di un tavolo di concertazione tra i balneari titolari degli stabilimenti balneari, gli albergatori, nonché i titolari di campeggi e le società di salvamento. In questo contesto abbiamo fatto presente che sarebbe stato opportuno fare non solo delle osservazioni tecniche ma anche chiedere l’apporto di un parere tecnico giuridico come é stato fatto con il professor Diego De Carolis perché abbiamo riscontrato che, per quanto riguarda la disciplina degli orari, la competenza deve essere di un ente pubblico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Comunicato Stampa: Prima commissione, bilancio regionale: sentiti i portatori d'interesseLa Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito...

Il futuro di Chianciano Terme. Turismo e strutture alberghiere: "Serve una nuova strategia"Filcams Cgil di Siena interviene nel dibattito sul futuro di Chianciano Terme, chiedendo una riflessione ampia e strutturata sulle difficoltà che da...

Una raccolta di contenuti su Balneatori strutture alberghiere e...

Temi più discussi: Il comparto balneare traina il turismo italiano, le novità per la prossima stagione; Le incertezze per il futuro. Hotel, bar e ristoranti. Incubo Bolkestein anche qui; Tirreno C.T. e Balnearia, turismo e ospitalità: record in Italia nel 2025 traina l’enogastronomia; Concessioni balneari e Direttiva Bolkestein: perché i bandi del Comune di Rimini rischianodi essere illegittimi.

Piscine nelle strutture extra-alberghiere, da San Michele Salentino e Confesercenti la proposta di riforma della legge regionaleL’ultimo appuntamento si è svolto mercoledì 4 marzo nella Pinacoteca comunale e l’iniziativa ha attratto le attenzioni del sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, e del sindaco di Ostuni, Angelo ... giornaledipuglia.com

Nuove regole fiscali hotel: IVA agevolata al 10% su SPA e parcheggi in strutture alberghiereIVA agevolata al 10% su SPA e parcheggi in hotel e alberghi: in Italia è una facoltà, non un obbligo, a volte resta 22% ... missionline.it

Due di loro si sono incatenati a un lampione della luce, mentre gli altri hanno esposto alcuni striscioni con le scritte ‘Balneatori inca...ti’ e ‘No Bolkestein’ - facebook.com facebook