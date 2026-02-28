Affitti brevi fantasma e b&b irregolari | nel Bresciano la Finanza recupera oltre 750mila euro sottratti al fisco

La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto attività di affitti brevi e bed and breakfast irregolari, recuperando oltre 750 mila euro sottratti al fisco. Le indagini hanno portato alla luce numerosi casi di locazioni non registrate e mancati versamenti di imposte da parte dei proprietari. L’operazione ha coinvolto diverse strutture e ha evidenziato un ampio fenomeno di evasione fiscale legato alle locazioni brevi nella zona.

Brescia, 28 febbraio 2026 – Le locazioni brevi finiscono nel mirino della Guardia di Finanza. Non tanto gli alloggi, quanto il guadagno fatto dai titolari senza che a questo sia corrisposto il pagamento delle tasse. E quindi fari accesi su affitti turistici in nero, b&b irregolari e alberghi fuori dalle regole. In questo modo la Guardia di Finanza di Brescia ha recuperato oltre 750mila euro sottratti al fisco. I controlli della Guardia di finanza I controlli - 32 in tutta la provincia, dal capoluogo al lago di Garda alle località montane - hanno portato alla scoperta di sette evasori totali e tredici violazioni delle norme regionali sulle case vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitti brevi fantasma e b&b irregolari: nel Bresciano la Finanza recupera oltre 750mila euro sottratti al fisco Leggi anche: Affitti brevi, archiviata l’inchiesta su Airbnb: “Norma nuova e incerta”. La piattaforma ha pagato oltre mezzo miliardo al Fisco Bari, controlli su B&b e affitti brevi: oltre 500 sanzioni in un anno. Cinque i gestori denunciatiOltre 370 sanzioni per omessa o tardiva comunicazione degli ospiti a Puglia Promozione, 62 controlli ad alberghi, strutture ricettive e locazioni... Contenuti utili per approfondire Affitti brevi. Temi più discussi: Giubileo, truffa milionaria sugli affitti brevi a Roma: annunci falsi e case fantasma; Roma, affitti online per case fantasma: maxi truffa dei B&b da 1,2 milioni; Case fantasma per il Giubileo, migliaia di vittime a Roma: Le stanze non esistevano; Incubo Sanremo, la truffa dell'appartamento fantasma: in 40 pagano e restano in strada. L'alloggio non esiste. Roma, affitti online per case fantasma: maxi truffa dei B&b da 1,2 milioniUna truffa sugli affitti da oltre un milione e 200 mila euro nel periodo del Giubileo. È questo il giro d’affari scoperto dalle fiamme gialle della compagnia di Velletri, diretta ... ilmessaggero.it Affitti brevi, in Puglia una mannaia sul modello della Toscana: la Regione vara la task forceSaranno i Comuni a definire le aree e i limiti nelle città soffocate dall’overtourism. Plauso degli universitari fuorisede: Così non saremo più pendolari per ... bari.repubblica.it Affitti brevi in nero, 750mila euro recuperati nel Bresciano x.com #velletri #cronaca Truffa milionaria sugli affitti brevi: obbligo di dimora per tre indagati. L’indagine del tribunale di Velletri #ilmamilio - facebook.com facebook