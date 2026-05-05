A partire da oggi, il Trentino si trova sotto una fase di maltempo con piogge che interessano la regione. Nelle zone più alte, sopra i 2.400 metri, si registra il ritorno della neve. Le previsioni indicano un calo delle temperature nelle valli nelle prossime ore. I rovesci più intensi sono attesi per mercoledì, con attività meteorologica che coinvolgerà varie aree della regione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le temperature nelle valli nelle prossime ore?. Quando arriveranno i rovesci più intensi previsti per mercoledì?. Dove soffieranno i venti più forti tra i passi montani?. Quando inizierà il vero miglioramento del tempo in Trentino?.? In Breve Meteotrentino prevede piogge deboli o moderate nelle ore centrali di martedì 5 maggio.. Mercoledì 6 maggio la neve cadrà sopra la quota di 2.200 metri.. Venti forti da sud-ovest colpiranno i passi montuosi durante la giornata di mercoledì.. Miglioramento con schiarite previsto per giovedì 7 maggio nelle vallate più ampie.. Il maltempo colpisce il Trentino questo martedì 5 maggio con piogge sparse e temperature in calo, mentre le precipitazioni nevose interessano le quote superiori sopra i 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino sotto la pioggia: torna la neve sopra i 2.400 metri

Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi

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