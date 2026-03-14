Lombardia | neve sotto i 1.000 metri e piogge intense

Il 14 marzo 2026 la Lombardia si trova sotto un fronte meteorologico proveniente da ovest, che sta portando piogge intense e neve sopra i 1.000 metri. Le previsioni indicano che le precipitazioni interesseranno diverse zone della regione, con condizioni di maltempo che dureranno per tutta la giornata. La neve si è già abbattuta su alcune aree collinari e montuose, creando disagi e rallentamenti.

Sabato 14 marzo 2026, la Lombardia si prepara ad affrontare un fronte meteorologico in arrivo da ovest che porterà pioggia diffusa e neve sopra i 1.300 metri di quota. Una saccatura Nord Atlantica sta per estendere la sua influenza sulla regione, promettendo rovesci intensi sulle zone pedemontane e nevicate che potrebbero scendere sotto i 1.000 metri nella serata. Le temperature in pianura rimarranno miti, con minime tra +7°C e +10°C e massime fino a +14°C, mentre i venti tenderanno a rinforzarsi nel pomeriggio con raffiche locali. La dinamica atmosferica non risparmierà nessun settore: dal Varesotto alle Alpi occidentali, il cielo sarà coperto da nubi che si intensificheranno progressivamente dalle ore centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: neve sotto i 1.000 metri e piogge intense Articoli correlati Allerta meteo in Umbria: piogge intense e neve fino ai 1.000 metriPiogge molto importanti durante la notte in Umbria e quota neve in calo fin sui 1. Meteo, arriva la prima vera sferzata invernale: piogge, vento e neve sotto i 1.000 metriUna fase di tempo a tratti instabile interesserà la Sicilia nei prossimi giorni sotto l’effetto di un flusso di correnti nordoccidentali che... METEO – Neve in Pianura in Arrivo | Previsioni Fino al 7 Gennaio Contenuti utili per approfondire Lombardia neve sotto i 1 000 metri e... Temi più discussi: Neve Diversa 2026 di Legambiente: la Lombardia seconda in Italia per strutture sciistiche dismesse, con cinquantuno località; A Clusone il record del giorno più freddo dell'inverno in Lombardia: l'8 gennaio toccati i -10,5; Meteo Weekend: Vortice Islandese il 14-15 Marzo, attese Piogge e Neve sotto i 600 metri. Previsioni; Sci, la Lombardia apre le piste a tutti: nasce Ski-Ability, il progetto europeo per le discipline invernali senza barriere. Weekend di meteo avverso in Italia: torna neve e pioggia, tutte le regioni coinvolteMeteo, torna la neve in Italia: weekend di maltempo diffuso e instabile, con piogge e venti in rinforzo. Le previsioni in dettaglio. notizie.it In Lombardia non c'è più neve: ecco la strategia per salvare gli impiantiIn Lombardia investimenti pubblici per circa 260 milioni di euro destinati a impianti sciistici, mentre il dossier Legambiente analizza il futuro del setto ... monza-news.it Lo sbarco in Lombardia #propagandalive Marco Makkox Dambrosio - facebook.com facebook Calcio: 'Ha ammesso il suo errore', Bastoni candidato al premio Rosa Camuna. Ma in Lombardia l'assessore juventino si smarca: 'Kalulu cornuto e mazziato'. #ANSA x.com