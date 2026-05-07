Pielle e Rew Team | il piano per il nuovo Pala Cosmelli di Livorno

È stato annunciato un accordo tra Pielle e Rew Team riguardo al futuro del Pala Cosmelli di Livorno. La collaborazione prevede modifiche nella gestione del palazzetto, con un'attenzione particolare all'organizzazione delle attività quotidiane. La proposta esclude le attività commerciali dal progetto sportivo, concentrandosi esclusivamente sulla parte sportiva e sulle iniziative legate alle squadre coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attuazione o sui cambiamenti specifici.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione quotidiana del palazzetto con la nuova partnership?. Cosa significa escludere le attività commerciali dal nuovo progetto sportivo?. Quali nuove discipline sportive potranno accedere agli spazi del Pala Cosmelli?. Come verrà garantito l'accesso equo alle associazioni locali tramite la Commissione?.? In Breve Collaborazione tra soci Matteo Rossi, Sillabe s.r.l., Tommaso Morini e Riccardo Balzano.. Presentazione del piano avvenuta il 5 maggio 2026 alla Terrazza Mascagni.. Programmi inclusivi per disabili tramite adesione ufficiale al Progetto SportHabile.. Attività previste includono basket, fitness, arti marziali e sport per la terza età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pielle e Rew Team: il piano per il nuovo Pala Cosmelli di Livorno Notizie correlate Pielle Livorno: nasce Pielle Young per il futuro del basket locale? Cosa scoprirai Chi sono i due tecnici incaricati di guidare il progetto? Come cambierà la gestione del settore giovanile con la nuova... Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67:l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passaI ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: PalaCosmelli: il progetto sportivo della Pielle; La Pielle guarda al futuro: rinnovo di coach Turchetto e nascita del settore giovanile; La Pielle guarda verso il futuro: rinnova con coach Turchetto fino al 2028 e punta al PalaCosmelli; Pielle Livorno | nasce Pielle Young per il futuro del basket locale. Nuova vita per il PalaCosmelli, c’è il progetto di Pielle e Rew TeamAccanto alla Pielle Livorno – guidata dallo stesso Farneti insieme ai soci Matteo Rossi e Sillabe s.r.l. – il progetto vede la partecipazione di Rew Team S.S.D. a r.l., rappresentata dai soci Tommaso ... livornopress.it Nuova vita per il PalaCosmelli, c'è il progetto di Pielle e Rew Team https://livornopress.it/p=258936 #livorno #sport #palacosmelli #piellelivorno #rewteam - facebook.com facebook