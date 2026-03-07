Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67 | l' Andrea Costa spaventa la Pielle ma al PalaMacchia non si passa

Nel campionato di serie B di basket, la partita tra Verodol CBD Pielle Livorno e Imola si è conclusa con una vittoria per 73-67 della squadra di casa. La Pielle ha avuto un primo tempo dominante, ma nella ripresa Imola ha cercato di reagire, rendendo il match più combattuto e difficile da gestire. La gara si è giocata al PalaMacchia, con entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo secondo.

I ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale. Lucarelli con 19 punti e i liberi decisivi li conduce alla vittoria Successo in volata per la Pielle Livorno che batte l’Andrea Costa Imola per 73-67 al termine di una gara dai due volte: dominata nei primi venti minuti ed estremamente sofferta nella seconda metà. Dopo un avvio contratto (2-6) una tripla di Venucci sblocca i suoi che ne segnano altre tre di fila e scappano sul 14-6 prima di chiudere 19-13 il primo quarto. Il secondo parziale è il migliore per i padroni di casa che con una difesa rocciosa, una grande fluidità in attacco e un Lucarelli da 11 punti in un solo tempino scappano ed a metà gara sono avanti di 14 (44-30). 🔗 Leggi su Livornotoday.it Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Andrea Costa Imola in diretta. LiveSfida complicata per i ragazzi di Turchetto che vogliono vincere per non mollare la vetta della classifica. Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Solbat Golfo Piombino 103-93: show al PalaMacchia e biancoblù di nuovo in vettaLa Pielle Livorno batte 103-93 Piombino al termine di una partita spettacolare e dagli altissimi contenuti tecnici. Tutti gli aggiornamenti su Pielle Livorno. Temi più discussi: Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Virtus Imola 93-68: i biancoblù dominano e tornano soli in vetta; Basket, serie B | Faenza-Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vetta; Pfp, c’è l’ostacolo Pielle Livorno. Novità in regia: ecco Maroglio; BM ON SERIE B/ Nel girone A Vigevano sconfigge Legnano e San Vendemiano travolge Vicenza. Nel B la Pielle Livorno spazza via Faenza, Quarrata sorprende la Luiss Roma. Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Andrea Costa Imola in diretta. LiveTorna in campo la Pielle Livorno che questa sera di sabato 7 marzo - palla a due alle 21 - affronta al PalaMacchia l’Andrea Costa Imola nell’ultima gara prima delle Final Four di Coppa Italia. Un matc ... today.it Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Virtus Imola 93-68: i biancoblù dominano e tornano soli in vettaPrestazione autorevole della Pielle Livorno che si libera della Virtus Imola con un netto 93-68 e sale in testa alla classifica (anche se con una gara in più rispetto a Caserta e Virtus Roma). today.it Pielle Livorno. . Gli highlights della bella vittoria esterna di Faenza. Montaggio a cura di Ilario Pacinotti. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto - facebook.com facebook