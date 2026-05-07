Pielle Livorno | nasce Pielle Young per il futuro del basket locale

Pielle Livorno ha annunciato la creazione di Pielle Young, un progetto dedicato al settore giovanile del basket locale. Sono stati nominati due tecnici incaricati di coordinare le attività e lo sviluppo dei giovani atleti. La collaborazione tra il club e i nuovi responsabili mira a riorganizzare la gestione delle attività giovanili, con un focus su formazione e crescita tecnica. La nuova iniziativa coinvolge diverse fasce di età e mira a rafforzare il settore giovanile della società.

? Cosa scoprirai Chi sono i due tecnici incaricati di guidare il progetto?. Come cambierà la gestione del settore giovanile con la nuova collaborazione?. Quando saranno pubblicate le modalità per iscrivere i bambini al minibasket?. Perché questa sinergia con Roosters Livorno è fondamentale per il futuro?.? In Breve Collaborazione strategica con la polisportiva locale Roosters Livorno per gestione tecnica e organizzativa.. Edoardo Tamalio direttore generale e Cristiano Forti direttore tecnico guidano il nuovo progetto.. Attività focalizzata sul minibasket con inizio previsto per la stagione sportiva 20252026.. Dettagli e procedure per le iscrizioni saranno pubblicati entro la fine di maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pielle Livorno: nasce Pielle Young per il futuro del basket locale Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67:l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passaI ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Livorno piange Enrico Spagnoli, grande tifoso amaranto e della Pielle: il cordoglio della città; Pielle Livorno, Andrea Turchetto rinnova fino al 2028; Basket giovanile: nasce Pielle Young; Countdown per i playoff : Legnano Basket sfida Pielle Livorno al meglio delle cinque. Nasce Pielle Young, il nuovo settore giovanile biancoazzurroLa Pielle Livorno annuncia la nascita di Pielle Young, il nuovo settore giovanile biancoazzurro che rappresenta un passo fondamentale nella costruzione del futuro sportivo e sociale della società. livornopress.it Nuova vita per il PalaCosmelli, c’è il progetto di Pielle e Rew TeamAccanto alla Pielle Livorno – guidata dallo stesso Farneti insieme ai soci Matteo Rossi e Sillabe s.r.l. – il progetto vede la partecipazione di Rew Team S.S.D. a r.l., rappresentata dai soci Tommaso ... livornopress.it Pielle Livorno, Andrea Turchetto rinnova fino al 2028 x.com Pielle Livorno (@pallacanestro.livorno) - facebook.com facebook