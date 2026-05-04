Il 7 maggio, un rappresentante statunitense incontrerà il Papa in Vaticano. L’appuntamento si inserisce in un tentativo di riavvicinamento tra Washington e le istituzioni religiose italiane e vaticane. La visita si svolge in un momento in cui si intensificano le iniziative diplomatiche tra le parti, con l’obiettivo di migliorare i rapporti e affrontare questioni di interesse comune. La visita si inserisce in un quadro di relazioni internazionali in evoluzione.

Prove tecniche di disgelo lungo l’asse Stati Uniti-Italia-Città del Vaticano. La guerra fredda scoppiata a metà aprile, quando Donald Trump ha definito “un debole” il connazionale Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, potrebbe trovare un primo armistizio, o almeno una tregua, nell’incontro che giovedì 7 maggio si terrà in Vaticano fra il Pontefice e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Compito dell’ex senatore della Florida, 54 anni, di origine cubane e fede cattolica, durante la sua visita ufficiale a Roma quello di provare a ricucire lo strappo generato dal tycoon. Trump ha rivendicato come un proprio successo l’esito del Conclave (“Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”) per poi tuonare dalle ‘colonne’ di Truth contro l’intera linea della Santa Sede.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marco Rubio dal Papa il 7 maggio: Washington prova a ricucire

Notizie correlate

Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Re Carlo da Trump per ricucire con Washington. Ma dal Pentagono spunta una mail punitiva contro Londra«Più e più volte i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di riavvicinarsi».

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Marco Rubio vedrà papa Leone XIV a Roma il 7 maggio; Rubio a Roma per ricucire, vedrà il Papa e il governo; Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio.

Marco Rubio dovrebbe incontrare il papa il 7 maggio: sarebbe la prima volta dopo lo scontro tra Trump e il papaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio (l’equivalente del ministro degli Esteri) nei prossimi giorni sarà in visita in Italia e, secondo quanto detto da fonti interne al Vaticano, il 7 m ... ilpost.it

Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia MeloniIl segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontrare il Papa dopo l'attacco di Trump: possibile un vertice con Giorgia Meloni ... virgilio.it

Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per una serie di incontri tra la Santa Sede e il governo italiano: l’obiettivo è il “disgelo” delle relazioni bilaterali Italia-Usa. L’agenda romana di Rubio è ancora in fase di - facebook.com facebook

Usa: il segretario di Stato Marco Rubio in versione dj. Il video x.com