Marco Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio la conferma di Vaticano e Casa Bianca | quando vedrà papa Leone e Giorgia Meloni

Marco Rubio sarà in Italia dal 6 all’8 maggio, secondo quanto confermato ufficialmente dalla Santa Sede. Durante il suo soggiorno, è previsto un incontro con il Papa giovedì 7 maggio alle 11. La visita è stata annunciata anche dalla Casa Bianca, senza ulteriori dettagli su altri incontri programmati, come quelli con la premier italiana.

La Santa Sede ha confermato in via ufficiale ciò che era già trapelato nelle ore precedenti: Marco Rubio sarà ricevuto in udienza dal Pontefice giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico. L’annuncio prova a spegnere le voci che dal giorno prima accompagnavano l’attesa per il colloquio tra il Segretario di Stato americano e il pontefice, ancora in bilico in attesa di conferme ufficiali. Un incontro definito del «disgelo», dopo soprattutto gli attacchi di Donald Trump e le critiche di J.D. Vance contro il papa americano sulla guerra in Iran. Rubio in Italia dal 6 all’8 maggio. La trasferta romana del capo della diplomazia Usa si svilupperà dal 6 all’8 maggio e avrà un duplice binario, italiano e vaticano.🔗 Leggi su Open.online

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