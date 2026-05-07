Piazza di spaccio nel rione un casertano arrestato insieme ad altri tre

Nella zona di Soccavo a Napoli, nel quartiere di Traiano, sono stati arrestati quattro uomini accusati di aver gestito un’attività di spaccio di droga. Tra loro c’è anche un casertano, che si trovava tra i soggetti coinvolti. L’operazione ha portato all’arresto di tutti e quattro, che secondo le indagini gestivano un vero e proprio mercato della droga nel quartiere.

C’è anche un casertano tra i quattro spacciatori che avrebbero messo in piedi un vero e proprio market della droga al rione Traiano, nel quartiere di Soccavo di Napoli. Tutti, su ordine della Procura partenopea, sono finiti agli arresti domiciliari.L’indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ponticelli, piazza di spaccio nel rione delle “case murate”. 24enne arrestato, in casa anche droga dell’amoreIl rione De Gasperi di Ponticelli, un tempo roccaforte del clan Sarno, torna al centro della cronaca. Leggi anche: Spaccio di droga ad Aviano: arrestato un 22enne, nei guai altri due giovani Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Agguato notturno al Quarticciolo, sparatoria nella nota piazza di spaccio: un ferito; Quando la piazza di spaccio ai Quartieri Spagnoli finì anche su Google Maps come un normale negozio; Dal Territorio - Spaccio nei campi, due arresti; Due chili di cocaina e sei proiettili: due persone in arresto a Jesolo. Piazza di spaccio nel rione, un casertano arrestato insieme ad altri treL'indagine dei carabinieri di Bagnoli ha fatto luce sul sistema organizzato per la vendita di stupefacenti. Nove le cessioni di droga documentate ... casertanews.it Blitz antidroga nel Napoletano: 26 arresti e 22 piazze di spaccio smantellateDue gruppi criminali gestivano il traffico tra Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Il giro d’affari sfiorava il milione di euro l’anno ... affaritaliani.it Ieri ad Ariccia, nella suggestiva Piazza di Corte, si sono svolte le riprese del film Iside, diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Monica Bellucci. Il progetto, iniziato il 23 aprile a Parigi, prosegue tra i Castelli Romani e Roma. Nel cast figurano anche Jas - facebook.com facebook Il raduno di Remigrazione trasloca in piazza della Pace x.com