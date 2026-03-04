Ponticelli piazza di spaccio nel rione delle case murate 24enne arrestato in casa anche droga dell’amore

A Ponticelli, nel quartiere De Gasperi, è stata smantellata una piazza di spaccio nel settore delle “case murate”. Un uomo di 24 anni è stato arrestato durante un controllo e in casa sono state trovate sostanze stupefacenti. La vicenda coinvolge anche droga dell’amore, secondo quanto emerso durante le operazioni di polizia. Il rione, un tempo controllato dal clan Sarno, torna a essere protagonista delle cronache locali.

Il rione De Gasperi di Ponticelli, un tempo roccaforte del clan Sarno, torna al centro della cronaca. I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato un 24enne napoletano, trovato in possesso di cocaina e MDMA all’interno di un appartamento occupato abusivamente. Si tratta di Alfredo Clemente, che viveva in uno degli alloggi del complesso popolare situato alle spalle dell’Ospedale del Mare. Il rione De Gasperi è composto da oltre 600 alloggi, costruiti con i fondi del Piano Marshall e per anni considerati una delle principali roccaforti della criminalità organizzata nell’area orientale di Napoli. Negli anni Duemila una parte degli appartamenti è stata liberata e murata, con l’obiettivo di arrivare alla demolizione dell’intero complesso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Blitz nella "case murate": sequestrata anche droga dell'amoreI carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nel rione delle “case murate” a Ponticelli.

