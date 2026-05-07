Piazza della Stazione aree di sosta più sicure Restyling quasi terminato

A Prato, i lavori di restyling di piazza della Stazione sono quasi conclusi e prevedono il ripristino dei lampioni monumentali. Questi saranno accesi per illuminare la nuova area pedonale, che è stata riqualificata durante i lavori. La riqualificazione ha interessato anche le aree di sosta, che ora sono state rese più sicure per gli utenti. La riqualificazione della piazza si sta avvicinando alla fase finale.

Prato, 7 maggio 2026 – Si riaccenderanno i lampioni monumentali. Ma questa volta andranno a illuminare la nuova area pedonale di una piazza riqualificata. Stiamo parlando di piazza Stazione, interessata da diversi mesi da lavori portati avanti grazie ai fondi del Pnrr e che si stanno ormai avviando alla conclusione. Come da cronoprogramma, fa sapere il Comune guidato dal commissario Claudio Sammartino, in questi giorni saranno riposizionati e allacciati i lampioni storici che erano stati rimossi all’inizio del cantiere e saranno tolte le transenne che delimitano il piazzale davanti alla Stazione centrale, su cui pochi giorni fa è stata stesa la pavimentazione con il cemento architettonico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza della Stazione, aree di sosta più sicure. Restyling quasi terminato Notizie correlate Leggi anche: Piazza Matteotti Riapre la carreggiata . Terminato il restyling della pavimentazione Nuove aree cani: "Più sicure e accoglienti"Termineranno il 17 maggio i lavori di manutenzione straordinaria delle due aree cani, che si trovano tra le vie Adda, Nenni e Toce, a pochi metri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo volto per piazza della Stazione: quasi terminati i lavori di riqualificazione; Padova: zona a vigilanza rafforzata nell’area stazione; Area stazione più servita. Punto ristoro nel parco; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. Piazza della Stazione, aree di sosta più sicure. Restyling quasi terminatoIn questi giorni saranno riposizionati i lampioni monumentali. Da giugno sarà riasfaltato tutto l’anello intorno al giardino. Più avanti le piantumazioni ... lanazione.it Prato, ecco come sarà riorganizzata piazza della StazionePrato, 16 aprile 2025 - Al via lunedì 28 aprile i lavori di riqualificazione di piazza della Stazione. Il nuovo assetto della piazza rientra negli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal ... lanazione.it Un nuovo volto per piazza della Stazione: quasi terminati i lavori di riqualificazione - facebook.com facebook