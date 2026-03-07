I lavori di manutenzione straordinaria nelle due aree cani situate tra le vie Adda, Nenni e Toce termineranno il 17 maggio. Le zone si trovano vicino alla biblioteca civica e al “Parco dell’Acqua”. Dopo i lavori, le aree saranno più sicure e accoglienti per i proprietari di cani e i loro animali. La riqualificazione è stata programmata per migliorare l’uso di questi spazi pubblici.

Termineranno il 17 maggio i lavori di manutenzione straordinaria delle due aree cani, che si trovano tra le vie Adda, Nenni e Toce, a pochi metri dalla biblioteca civica comunale e dal “Parco dell’Acqua”. Secondo il progetto comunale, gli interventi, già iniziati da poche settimane, porteranno alla rigenerazione ambientale e alla riqualificazione di questo angolo di verde pubblico di poco più di 4mila metri quadrati, che sono dedicati solo ai cani e che lo saranno anche tra qualche mese. Dal rendering, illustrato dal Comune di Cormano, le nuove aree cani saranno sempre due "ma più sicure, accoglienti e ben organizzate": il tutto, per garantire le attrezzature per “mantenersi in forma”, come i giochi dei percorsi “Agility dog”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove aree cani: "Più sicure e accoglienti"

