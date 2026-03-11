Piazza Matteotti Riapre la carreggiata Terminato il restyling della pavimentazione

La carreggiata di piazza Matteotti è stata riaperta al traffico veicolare dopo i lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini. La piazza, una delle principali del centro, è stata recentemente interessata da un intervento di restyling che ha coinvolto la parte transitata. Ora la zona torna fruibile sia per i mezzi che per i pedoni, segnando il termine dei lavori.

Una delle piazze principali del centro è tornata in grande spolvero. È stata riaperta al traffico veicolare la carreggiata di piazza Matteotti dopo la conclusione dei lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini nella parte transitata della piazza. L'intervento, eseguito su incarico del cantiere comunale, ha riguardato i tratti di pavimentazione che risultavano ammalorati, con l'obiettivo di ripristinare sicurezza, funzionalità e decoro in uno dei punti più centrali e frequentati della città. Oltre alla sistemazione dei sanpietrini, i lavori hanno previsto anche un intervento sul sottofondo della pavimentazione, con l'utilizzo di materiali più idonei e resistenti rispetto a quelli precedentemente presenti, così da garantire maggiore durata e stabilità nel tempo.