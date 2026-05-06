caso claudia conte piantedosi querela dagospia

Il ministro dell’Interno ha incaricato il suo avvocato di presentare una denuncia e querela contro il direttore di Dagospia, accusato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La decisione arriva dopo alcune pubblicazioni sul sito che coinvolgerebbero il ministro in modo diffamatorio. L’azione legale è stata formalizzata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle contenute delle accuse o sui contenuti pubblicati.

L’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di denuncia e querela nei confronti di Roberto D’Agostino, direttore responsabile di Dagospia, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. L’iniziativa, ha spiegato il legale, è stata presa «in relazione alla continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria, fatta di insistenza narrativa e amplificazione progressiva, attraverso oltre 50 unità comunicative nell’arco di poche settimane tra articoli, rilanci, flash, citazioni indirette, foto didascalie e post», che «con incessanti e infondate affermazioni, insinuazioni e allusioni » ha attribuito a Piantedosi di «aver fatto ottenere illegittimamente incarichi pubblici anche retribuiti ed altre munificenze pubbliche alla dottoressa Claudia Conte ».🔗 Leggi su Lettera43.it

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