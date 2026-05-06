Piantedosi va al contrattacco e querela Dagospia | Persistente campagna diffamatoria

Il ministro dell’Interno ha presentato una querela nei confronti di un sito di informazione online, accusato di aver portato avanti una campagna diffamatoria riguardo a un caso politico. La decisione arriva dopo settimane di articoli e commenti che, secondo la stessa fonte, hanno contribuito a una continua diffusione di notizie false e insinuazioni. La questione ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico, con richieste di chiarezza e rispetto dei ruoli.

La misura è colma. Basta diffamazioni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di passare al contrattacco davanti al killeraggio mediatico di Dagospia sul caso Conte. L’avvocato Roberto De Vita, su mandato del titolare del Viminale, ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Roberto D’Agostino, come direttore responsabile della testata online, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. L’azione legale riguarda l’attribuzione a Piantedosi di “aver favorito in modo illecito l’assegnazione di incarichi pubblici retribuiti a Claudia Conte”. Un teorema costruito in seguito all’intervista a Money.it, nella quale la giornalista aveva dichiarato di non poter mentire sulla sua relazione con lo stesso ministro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piantedosi va al contrattacco e querela Dagospia: “Persistente campagna diffamatoria” Notizie correlate Piantedosi, il legale: “Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro”(Adnkronos) – A quanto si apprende, l’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di... Leggi anche: Caso Claudia Conte, Piantedosi querela Dagospia: «Continuativa, massiva e seriale campagna diffamatoria»