VIP Master Milano Marittima 2026 | 35^ edizione tutta da vivere

Il VIP Master Milano Marittima 2026 è in programma per luglio e si terrà per la 35ª volta. La manifestazione promette di essere più ricca che mai, con la presenza di numerosi ospiti, eventi sportivi e momenti di socialità. La città si prepara ad accogliere questa tradizione che ogni anno attrae appassionati e protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il VIP Master 2026 Milano Marittima si prepara a tornare nel mese di luglio 2026 con una nuova edizione (udite udite, la 35^) più ricca che mai, tra grandi ospiti, sport e mondanità. Divertimento assicurato ogni anno in Riviera Romagnola. Ebbene sì, l'evento, ormai storico, richiama anno dopo anno celebri personaggi dello spettacolo, atleti e influencer. Il tutto trasformando la Riviera in un palcoscenico glamour e divertente. Ecco le prime anticipazioni dell'edizione 2026. Come sempre, riflettori puntati sulle location chic del Circolo Tennis Milano Marittima e Bagni Paparazzi, noto headquarter della manifestazione. Il torneo di tennis più celebre tra i personaggi famosi tornerà con tutta probabilità a Milano Marittima a luglio 2026, con due serate intense ed emozionanti dedicate allo sport e allo spettacolo.