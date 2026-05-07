Piano Paesaggistico Regionale il sistema informativo della Provincia a servizio dei Comuni

Il Presidente della Provincia di Benevento ha presieduto una riunione dedicata al Piano Paesaggistico Regionale, durante la quale è stato presentato il nuovo sistema informativo della Provincia. Questo sistema è stato sviluppato per fornire ai Comuni strumenti aggiornati e facilmente accessibili, al fine di supportare le attività legate alla tutela e alla gestione del patrimonio paesaggistico. La presentazione si è incentrata sulle funzionalità e sui vantaggi di questa piattaforma digitale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto una riunione di Sindaci e tecnici dei Comuni in merito alla predisposizione delle Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che debbono essere consegnate in Regione entro il prossimo 19 maggio. Lombardi, che era affiancato dal Dirigente del Settore Pianificazione della Provincia Giancarlo Corsano, ha illustrato le finalità dell’incontro affermando che la Provincia intende esercitare il ruolo, assegnato alle Province dalla legge n. 56 del 2014, di supporto ai Comuni per la redazione degli strumenti di pianificazione mettendo a disposizione la Banca Dati che è stata predisposta ed è già accessibile sul portale dell’Ente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piano Paesaggistico Regionale, il sistema informativo della Provincia a servizio dei Comuni Notizie correlate Passaporti in ufficio postale, il servizio si estende a 88 comuni della provinciaLECCE – la rete di Poste Italiane in provincia di Lecce amplia la propria offerta di servizi ai cittadini. Passaporto, in provincia ora si fa all'ufficio postale: attivo il servizio in 74 comuniIn 74 uffici postali della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Piano Paesaggistico Regionale della Campania tra tutela, pianificazione e sviluppo locale: se ne discute a Sant'Antonio Abate; OSSERVAZIONI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LOMBARDI CONVOCA I SINDACI; Sguardi sul paesaggio: evento di presentazione il 13 maggio dalle 11 alle 13 e proroga della mostra fotografica - Regione Emilia Romagna; Funivia Doganaccia–Corno alle Scale, stop dalla Provincia: progetto non compatibile con i vincoli. Il sistema informativo territoriale della Provincia a servizio dei Comuni per il Piano Paesaggistico Territoriale In primo pianoIl presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto una riunione di sindaci e tecnici dei Comuni in merito alla predisposizione delle Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale ... realtasannita.it Il SITI della Provincia al servizio dei Comuni per il Piano Paesaggistico RegionaleAlla Rocca dei Rettori si è svolto un incontro tra la Provincia di Benevento, sindaci e tecnici dei Comuni sanniti dedicato alla predisposizione delle osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale, da ... ntr24.tv https://2021nanarrazioneattiva.home.blog/ivesuvio-rete-di-promozione-territoriale/ > https://2021nanarrazioneattiva.home.blog/wp-content/uploads/2026/05/piano-paesaggistico-regionale-sviluppo-e-vivibilita-dei-luoghi-nel-rispetto-della-nostra-identita-e-stori - facebook.com facebook