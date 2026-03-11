Passaporti in ufficio postale il servizio si estende a 88 comuni della provincia

In provincia di Lecce, il servizio di rilascio dei passaporti presso gli uffici postali si amplia, coinvolgendo ora 88 comuni. Poste Italiane ha deciso di estendere la propria rete, offrendo questa possibilità a un numero più ampio di cittadini. La novità riguarda la distribuzione delle pratiche e il supporto nelle procedure, facilitando l'accesso a questo servizio senza spostarsi in altri uffici.

LECCE – la rete di Poste Italiane in provincia di Lecce amplia la propria offerta di servizi ai cittadini. In 88 comuni del territorio salentino con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, sarà possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto direttamente presso gli sportelli.

Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 Undici nuove province e record di oltre 900 passaporti rilasciati in un solo giorno.

Inaugurato nuovo ufficio postale dopo attacco a sportello Atm: attivo il rilascio passaportiMomento simbolico ma significativo per la comunità di San Pietro Vernotico, con la presenza delle autorità civili e militari, a testimonianza della...

