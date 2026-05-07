Piano casa incentivi ai privati e alloggi a prezzi calmierati | i requisiti Isee nel testo bollinato

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficialmente approvato il testo del Piano casa del governo Meloni, che introduce nuove misure per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce che tali alloggi siano destinati a studenti, lavoratori fuori sede e famiglie con determinati requisiti Isee. La normativa, ora bollinata, definisce i criteri per l’accesso e la gestione delle risorse destinate a queste iniziative abitative.

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È stato bollinato il testo del Piano casa varato dal governo Meloni. Il decreto prevede misure per ampliare l'offerta di alloggi a prezzi calmierati, da destinare a studenti, lavoratori fuori sede e famiglie che rispettano determinati requisiti Isee. Previsti anche incentivi ai privati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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