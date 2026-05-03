Piano casa requisiti e soglia Isee per accedere agli alloggi a prezzi calmierati | l'elenco dei beneficiari

Il governo ha approvato un Piano Casa che prevede l’assegnazione di alloggi a prezzi calmierati destinati a specifiche categorie di cittadini. Tra queste, famiglie con un indicatore Isee superiore a 20mila euro, lavoratori dipendenti fuori sede con alloggio fornito dal datore di lavoro, stagionali e studenti universitari. L’elenco dei beneficiari è stato pubblicato e dettaglia i requisiti richiesti per accedere alle abitazioni a prezzi agevolati.

Il Piano Casa varato dal Consiglio dei ministri metterà a disposizione alloggi a prezzi calmierati per alcune categorie di cittadini: famiglie con Isee superiore a 20mila euro, lavoratori dipendenti fuori sede a cui il datore di lavoro fornisce l’alloggio, stagionali e studenti universitari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Piano Casa, 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati: le novità Piano casa, pronti 10 miliardi. Centomila alloggi a prezzi calmierati, oltre 60mila appartamenti rigeneratiRoma, 30 aprile 2026 – Dopo il “salario giusto”, il piano casa: dieci miliardi per costruire 100mila alloggi popolari in dieci anni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Recupero di immobili e sgomberi facilitati per invogliare i privati; Bonus casa per i genitori separati, quando arriva e cosa sappiamo; Casa, i 100mila alloggi alla prova dei cantieri; Per il Piano casa Milano ha le chiavi contate. Con il Piano Casa in arrivo 100 mila alloggi a prezzi bassi: a chi andranno e quali sono i requisiti – Tutti i numeriIl provvedimento del governo Meloni punta a rendere disponibili entro 10 anni gli immobili di edilizia popolare o con valore calmierato ... lanuovasardegna.it Nel Piano casa le norme anti-furbetti: cosa rischia chi ottiene alloggio ma non ha più i requisitiNel decreto per l’edilizia popolare e gli investimenti privati le misure per intervenire nel caso in cui l’assegnatario non comunichi la variazione della ... repubblica.it Dalle parole ai cantieri! Il Piano Casa varato dal Governo è la risposta che l’Italia aspettava. Le associazioni di categoria confermano la bontà della nostra visione: 10 miliardi per 100.000 nuovi alloggi. Lasciamo alla sinistra le polemiche sulle occupazioni - facebook.com facebook Piano Casa, Brancaccio: “Finalmente il problema abitativo affrontato a 360 gradi” Ascolta l’intervento della presidente a @radioanchio x.com