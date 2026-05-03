Piano Casa a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee tutti i requisiti

Dopo mesi di attesa, il governo ha approvato il Piano Casa, che prevede la realizzazione di 100 mila alloggi. Sono stati definiti i requisiti per l’accesso, tra cui limiti di Isee e requisiti sulla nazionalità. La misura riguarda diverse categorie di persone e mira a favorire l’assegnazione degli alloggi in base ai criteri stabiliti dalla legge. La ripartizione delle unità abitative sarà decisa in base ai criteri indicati nel provvedimento.

Dopo diversi mesi di attesa, nei giorni scorsi il governo Meloni ha finalmente approvato il suo Piano Casa. L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione 100mila alloggi popolari o a prezzi calmierati entro dieci anni, grazie ai 10 miliardi messi sul piatto dall’esecutivo. Per come è stato ideato, il piano del governo si articola su tre pilastri. Innanzitutto, recuperare il patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica. Il secondo: occuparsi anche di «quella fascia di popolazione che sta nella “zona grigia” », ossia chi lavora o studia ma non accede alle graduatorie popolari né può permettersi il mercato libero. Infine, agevolare l’ingresso dei privati, grazie a semplificazioni burocratiche e la nomina di un commissario straordinario ad hoc per gli investimenti superiori al miliardo di euro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: “Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi”Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri è stato varato il primo provvedimento operativo legato al cosiddetto Piano casa. Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il Piano casa. I principali punti; Piano Casa. Comune di Milano apre i primi tre bandi, proposte entro il 26 giugno; Recupero ERP, housing sociale e investimenti privati: ecco cosa prevede il Piano Casa 2026; Decreto Piano Casa: recupero, riqualificazioni e nuove costruzioni con l'aiuto dei privati. Piano Casa, il CNDDU risponde al governo: Non bastano più alloggi, servono canoni sostenibili per chi lavoraIl CNDDU critica la distanza tra stipendi e affitti: Un insegnante a Milano spende oltre il 60% del reddito per 42 metri quadri. Servono parametri nazionali e un fondo per i docenti. orizzontescuola.it Piano Casa, Roma davanti alla svolta: 100mila alloggi e affitti più accessibiliIl Piano Casa punta a 100mila alloggi in dieci anni: recupero case popolari, fondi per giovani e nuove regole sugli sfratti ... romait.it Dalle parole ai cantieri! Il Piano Casa varato dal Governo è la risposta che l’Italia aspettava. Le associazioni di categoria confermano la bontà della nostra visione: 10 miliardi per 100.000 nuovi alloggi. Lasciamo alla sinistra le polemiche sulle occupazioni - facebook.com facebook "Con il piano casa sono stati soddisfatti gli italiani per come verrà realizzato, il fatto che prenda in esame il problema della casa è una cosa fondamentale." @mariogiordano5, giornalista #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com