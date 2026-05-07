Lo studio di Piero Manzoni, l'ex chiesa di san Carpoforo, il Jamaica, i negozi di belle arti, le gallerie, il palazzo di Brera. Sono solo alcuni dei soggetti scelti dal fotografo Roberto Ricci per raccontare in immagini un luogo simbolo di Milano e della sua arte. Gli scatti non sono dedicati soltanto ai luoghi, tra il cortile monumentale, la Pinacoteca e le tante realtà che gli gravitano intorno, ma anche alle persone che hanno contribuito a fare grande Brera: gli artisti che si sono formati in questo ambiente, che continuano a frequentare a volte come docenti dell'Accademia di Belle Arti. Gli attori della nascita del polo artistico tra i più noti e importanti sono ritratti in momenti di riposo o di lavoro in studio, con i maestri a fianco di chi da loro cerca di imparare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pianeta Brera", cinquanta fotografie da San Carpoforo al Jamaica

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