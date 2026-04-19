Da Gucci ai Chiostri di San Simpliciano fino al debutto di H&M Home a Palazzo Acerbi i grandi nomi del fashion riscrivono le regole dell' abitare Non sono solo mobili ma pezzi di pura cultura da vivere tra un happening a Brera e un simposio intellettuale firmato Miuccia

In aprile, tra eventi come il Salone del Mobile e mostre nei chiostri storici, i marchi del settore fashion presentano nuove collezioni che combinano moda e design. Oltre agli abiti e agli accessori, vengono mostrati mobili e oggetti di arredo che richiamano l’arte e la cultura. Questi appuntamenti attraggono pubblico e appassionati, coinvolgendo anche incontri e simposi dedicati al mondo dell’arte e del design.

P laid, pouf, letti, cuscini, poltrone. Foulard, t-shirt, gioielli, occhiali da sole. Come d’abitudine in aprile, con il Salone del Mobile sbocciano le capsule e le limited edition che uniscono i grandi nomi della moda e del design. A cui si aggiungono gli eventi, le installazioni e gli happenings imperdibili del Fuorisalone, quest’anno a tema “Essere Progetto”. In scena nei luoghi iconici meneghini, per essere aggiornati sulle ultimissime tendenze della creatività elegante. Dal 19 al 26 aprile 2026, in parallelo con la Design Week, torna anche Milano Moda Design. Il calendario firmato CNMI che mette in scena 50 appuntamenti (8 home collection e 23 installazioni), esplorando il legame sempre più stretto tra l’abito e l’oggetto, e trasformando la città in un’officina di creatività integrata.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Gucci ai Chiostri di San Simpliciano, fino al debutto di H&M Home a Palazzo Acerbi, i grandi nomi del fashion riscrivono le regole dell'abitare. Non sono solo mobili, ma pezzi di pura cultura, da vivere tra un happening a Brera e un simposio intellettuale firmato Miuccia Notizie correlate Leggi anche: La mostra "Fashion Becomes Art" al V&A Museum raccoglie pezzi unici come il cappello-scarpa, l'abito scheletro con le costole e l'unico abito da sposa di Schiaparelli giunto fino a noi. Leggi anche: Gewiss presenta System Pura: “Estetica essenziale, riscrive le regole dell’abitare moderno” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda aperti al pubblico alla Milano Design Week; Le grandi maison che fanno sistema - 2/10; Cosa vedere al Fuorisalone 2026: i consigli di Clara Bona; Fuorisalone 2026 / Cosa vedere in zona Brera. Gucci e il bambùAi Chiostri di San Simpliciano Gucci presenta Bamboo Encounters, una mostra progettata e curata dallo studio 2050+, fondato da Ippolito Pestellini Laparelli, che celebra la storica presenza del ... living.corriere.it Milano Design Week: l’arte del bamboo secondo Gucci, tra passato e metamorfosiGli affascinanti Chiostri di San Simpliciano di Milano ospitano la mostra Gucci / Bamboo Encounters, una serie di opere commissionate a 7 artisti di fama internazionale ai quali è stato chiesto di ... panorama.it Mondovisioni - i documentari di Internazionale ai Chiostri di San Pietro - facebook.com facebook