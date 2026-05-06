Bertini e Colombo sbancano il Moccagatta | la Pianese vola nella fase nazionale dei playoff

La Pianese ha ottenuto una vittoria importante contro la Ternana nel primo turno dei playoff e ora si prepara a disputare la fase nazionale. La partita si è svolta al Moccagatta, dove Bertini e Colombo hanno contribuito alla vittoria della squadra. La formazione toscana, dunque, continua il suo percorso nei playoff, rafforzando la propria presenza nella competizione.

ALESSANDRIA – Dopo aver superato l’ostacolo Ternana nel primo turno, la Pianese continua a scrivere pagine importanti della propria storia sportiva. La formazione toscana espugna infatti il “Moccagatta” di Alessandria, superando per 2-0 la Juventus Next Gen e conquistando con merito l’accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Un successo costruito con pazienza e solidità dai ragazzi di mister Birindelli, capaci di legittimare il passaggio del turno al termine di una gara condotta con notevole personalità e chiusa nei minuti finali. L’avvio di partita si mantiene su binari di sostanziale equilibrio, con le due squadre che non sembrano accusare le fatiche degli impegni ravvicinati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Bertini e Colombo sbancano il Moccagatta: la Pianese vola nella fase nazionale dei playoff Notizie correlate Juventus Next Gen Pianese 0-2: Bertini e Colombo eliminano i bianconeri, game over per la stagione juventinadi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Pianese ai playoff ma non si accontenta. Bertini: “Puntiamo al sesto posto”PIANCASTAGNAIO – Dopo essersi regalata la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo, la Pianese vuole inseguire un altro sogno: giocare il...