Juventus Next Gen Pianese 0-2 | Bertini e Colombo eliminano i bianconeri game over per la stagione juventina

Nella partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen è stata battuta 2-0 dalla Pianese. I gol sono stati segnati da Bertini e Colombo, che hanno deciso l'incontro. La partita si è svolta con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare la vittoria, ma alla fine a spuntarla sono stati i giocatori della Pianese. La stagione per la Juventus Next Gen si è conclusa con questa sconfitta.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-2: sintesi e moviola. FINE PARTITA, JUVENTUS NEXT GEN ELIMINATA 90+’2? GOL COLOMBO – La Pianese chiude la partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-2: Bertini e Colombo eliminano i bianconeri, game over per la stagione juventina Notizie correlate Juventus Next Gen Pianese 0-1 LIVE: Bertini fulmina Mangiapoco, ospiti avanti!di Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: traversa ospite, che rischio per i bianconeri!di Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Pianese vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juve Next Gen-Pianese, diretta Playoff Serie C: risultato in tempo reale. Cambio offensivo per BirindelliLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Pianese, Guerra e Ianesi dal 1': le formazioni ufficialiSono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen e Pianese, di fronte al Giuseppe Moccagatta di Alessandria per il secondo turno del girone B dei playoff (LIVEMATCH ... tuttoc.com #Juventus #NextGen #Pianese LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen - Pianese 2° turno Playoff 20:00 Per fare ancora la storia, avanti zebrette! #JuventusNextGenPianese #SerieCSkyWifi #USPianese - facebook.com facebook