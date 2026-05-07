Una squadra di un piccolo borgo ha conquistato l’accesso ai play-off, sorprendendo per aver battuto club con budget molto più elevati. Con circa 1,2 milioni di euro, questa formazione è riuscita a superare squadre che dispongono di 14 milioni di euro di risorse. Si indaga sul proprietario che ha sviluppato questo modello economico, capace di ottenere risultati sorprendenti con risorse limitate.

? Punti chiave Come può un budget di 1,2 milioni battere club da 14 milioni?. Chi è il proprietario che ha costruito questo modello economico vincente?. Quale ruolo ha giocato Alessandro Birindelli nel superare Ternana e Juventus?. Dove si giocheranno le sfide decisive contro il Lecco per la promozione?.? In Breve Budget di 1,2 milioni contro i 14 di Catania e Salernitana.. Allenamenti giovanili svolti nei campi di Acquapendente e San Lorenzo Nuovo.. Gestione economica affidata al proprietario Maurizio Sani di Stosa Spa.. Sfide nazionali contro il Lecco il 10 e il 13 maggio.. La Pianese di Piancastagnaio ha conquistato l’accesso ai play off nazionali di Serie C dopo aver eliminato Ternana e Juventus Next Gen, accendendo l’entusiasmo in un borgo di 3839 abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pianese ai play off: il miracolo del borgo che batte i big con poco

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