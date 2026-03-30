Il Volley Lab Manfredonia ha ottenuto la qualificazione ai play-off dopo aver concluso la stagione regolare con risultati positivi. La squadra, composta da atleti di dimensioni contenute, ha superato le fasi preliminari e si prepara ora a disputare le partite decisive. La qualificazione rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che si prepara a affrontare la fase successiva del campionato.

Il Miracolo delle "Piccole" Giganti: Il Volley Lab Manfredonia vola ai Play-off! Non è solo un traguardo sportivo, è una dichiarazione d’intenti. Le nostre ragazze staccano ufficialmente il pass per i Play-off di Prima Divisione Femminile, e lo fa riscrivendo le regole del gioco. A rendere questa impresa straordinaria non è solo il risultato in classifica, ma il "chi" l’ha ottenuto: una squadra composta da atlete giovanissime che hanno sfidato l’esperienza con l'entusiasmo e la tecnica. All'inizio della stagione puntare su un roster così giovane in un campionato ostico come la Prima Divisione poteva sembrare un azzardo. Invece, partita dopo partita, le ragazze del Volley Lab hanno dimostrato che l'età è solo un numero quando in campo si portano fame di vittoria e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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