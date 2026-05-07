Mamma scomparsa con i due figli di 14 e 16 anni | trovata l' auto parcheggiata

Una donna residente a Castellarquato è scomparsa da oltre due settimane insieme ai suoi due figli, di 14 e 16 anni, e ai loro quattro cani. Questa mattina, è stata trovata un’auto parcheggiata in un’area periferica, ma della famiglia non ci sono ancora notizie. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di rintracciare la donna e i ragazzi, mentre si prosegue con le ricerche sul territorio.

Una donna, residente a Castellarquato, è scomparsa da più di due settimane insieme ai suoi due figli, di 14 e 16 anni, e ai loro quattro cani. La 49enne, impiegata, sarebbe partita dalla Valdarda insieme ai ragazzi il 20 aprile per una vacanza di una settimana in Friuli-Venezia Giulia. Il padre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

D4vd Case: His Parents’ Involvement Uncovered — Arrest Updates

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