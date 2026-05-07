Madre scomparsa coi figli a Piacenza da settimane allarme del padre | auto ritrovata a Tarcento vicino Udine

Da settimane sono in corso le ricerche di una madre e dei suoi figli scomparsi a Piacenza. Recentemente, un’auto appartenente alla madre è stata ritrovata a Tarcento, vicino Udine. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere informazioni e verificare eventuali collegamenti tra i movimenti della donna e la vettura trovata. La famiglia ha lanciato un appello per ottenere dettagli utili al ritrovamento.

A Tarcento, in provincia di Udine, è stato attivato il posto di comando avanzato per le ricerche della famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, composta da una madre e dai figli di 14 e 16 anni. Il campo base si trova nei pressi del parcheggio dove mercoledì 6 maggio è stata rinvenuta la macchina della donna. A lanciare l’allarme è stato il padre dei due ragazzi. Il ritrovamento dell'auto della famiglia scomparsa Cosa si sa sulla madre scomparsa coi figli a Piacenza Le ricerche della famiglia scomparsa il 20 aprile a Piacenza Il ritrovamento dell’auto della famiglia scomparsa L’automobile della donna e dei suoi due figli minorenni, di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile, è stata ritrovata a Tarcento, in provincia di Udine, nella giornata di mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Madre scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento vicino Udine Notizie correlate Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L’appello del padre: “Mettetevi in contatto con me”Una donna e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi da Piacenza il 20 aprile. Leggi anche: Famiglia nel bosco, Cantelmi a Fanpage: “Il padre presto coi figli”, la madre per ora resta fuori Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ritrovata a Tarcento l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza; Ritrovata in Friuli l'auto di una famiglia scomparsa da Piacenza: ricerche ancora in corso anche in Slovenia; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso. Donna scomparsa con i due figli dal Piacentino, ricerche in corso tra Friuli e SloveniaErano partiti il 20 aprile per una vacanza in tenda, con loro anche quattro cani. L'allarme lanciato dall'ex marito. L'auto trovata in provincia di Udine, in campo droni ed elicotteri ... rainews.it Piacenza, madre e due figli adolescenti spariti mentre erano in vacanza: ricerche serrate in FriuliDal 20 aprile i cellulari risultano irraggiungibili e la Chevrolet con cui la donna e i suoi figli avevano lasciato Castell’Arquato, nel piacentino, mercoledì è stata trovata a Tarcento, in provincia ... corrieredibologna.corriere.it “Aiutateci a ritrovare Sonia e i suoi ragazzi”, appello per la donna che il 20 aprile è partita dalla provincia di #Piacenza per una vacanza con i due figli minorenni e quattro cani. L'auto ritrovata oggi a #Tarcento (#Udine). Qualcuno li ha visti o ha informazioni util - facebook.com facebook