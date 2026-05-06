Career day 2026 al campus di Pescara | studenti e laureati a stretto contatto con il mondo del lavoro
Il 7 maggio si terrà al campus di Pescara la nuova edizione del Career day 2026, organizzato dall’università “D’Annunzio”. L’evento vedrà coinvolti studenti e laureati che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con rappresentanti di aziende e enti del settore. La giornata prevede incontri, colloqui e momenti dedicati alla presentazione di opportunità lavorative e tirocini.
Il 7 maggio si terrà, al campus di Pescara, la nuova edizione del Career day 2026, dell’università “D’Annunzio”. L'evento che, per il terzo anno, mette in contatto studenti e laureati con il mondo del lavoro, ha già avuto una prima fase a Chieti dedicato all’area medico-scientifica.A Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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