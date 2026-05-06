Career day 2026 al campus di Pescara | studenti e laureati a stretto contatto con il mondo del lavoro

Il 7 maggio si terrà al campus di Pescara la nuova edizione del Career day 2026, organizzato dall’università “D’Annunzio”. L’evento vedrà coinvolti studenti e laureati che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con rappresentanti di aziende e enti del settore. La giornata prevede incontri, colloqui e momenti dedicati alla presentazione di opportunità lavorative e tirocini.