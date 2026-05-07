A Milano si svolgono i Pet Safety Days, due giornate dedicate alla sicurezza e al comfort degli animali durante i viaggi. L’evento, organizzato dal brand specializzato in prodotti per il trasporto degli animali domestici, si tiene il 7 e l’8 maggio. In questa occasione vengono presentate iniziative e prodotti rivolti a proprietari di animali e operatori del settore, con un focus sulla cultura del viaggio consapevole.

Milano, 7 maggio 2026 – A Milano è tempo di Pet Safety Days. Oggi è domani, 7 e 8 maggio, va in scena l’evento organizzato da Tavo, il brand per la sicurezza e il comfort degli animali da compagnia in viaggio. Nel cuore del Parco di Tre Torri, CityLife, prende vita una due-giorni che unisce momenti di svago e gioco a momenti di informazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura del viaggio consapevole e serena in compagnia dei propri animali. https:www.ilgiorno.itvideoa-milano-arrivano-i-pet-safety-days-il-video-f73fl19f La firma. L'occasione di queste due giornate si propone come un vero e proprio punto di riferimento per i proprietari di cani e gatti che desiderano affrontare spostamenti, vacanze e gite fuori porta senza rischi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pets Safety Days, gli animali da compagnia e la cultura del viaggio consapevole

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