PETS – Animali del cuore | il nuovo programma sugli animali su Rai2

Da sabato 28 marzo, Rai2 trasmette il nuovo programma intitolato “PETS – Animali del cuore”. La trasmissione si focalizza su storie e curiosità legate agli animali domestici, offrendo uno spazio dedicato alle relazioni tra esseri umani e animali. La puntata di debutto introduce il format e presenta alcuni interventi e testimonianze di proprietari e esperti del settore.

Da sabato 28 marzo, Rai2 inaugura un nuovo appuntamento che promette emozioni, curiosità e tanto amore per gli animali: “PETS – Animali del cuore”. La trasmissione, condotta da Lorella Boccia, accompagnerà il pubblico in un percorso di dieci puntate alla scoperta dei legami più profondi tra esseri umani e animali, con la collaborazione dell’ OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Una finestra sul mondo animale. Il programma racconterà storie vere, momenti di tenerezza e curiosità in studio e in collegamento, con ospiti esperti e personaggi noti. L’obiettivo è esplorare tutto ciò che ruota attorno agli amici a quattro zampe e agli altri animali, dagli affascinanti mammiferi ai rettili, volatili, anfibi e rapaci. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - PETS – Animali del cuore: il nuovo programma sugli animali su Rai2 Articoli correlati Leggi anche: Su Rai2 arriva “PETS – Animali del cuore”: Lorella Boccia racconta il legame speciale tra uomini e animali PETS – ANIMALI DEL CUORE: LORELLA BOCCIA ACCENDE IL WEEK-END DI RAI2A partire da sabato 28 marzo, un nuovo appuntamento riempirà di curiosità e tenerezza il sabato mattina di Rai2: “PETS – Animali del cuore”. Aggiornamenti e notizie su PETS Animali del cuore il nuovo... Temi più discussi: PETS–Animali del cuore: stupore, informazione ed emozioni per parlare degli amici dell'uomo; Rai Due, al via Pets- Animali del cuore con Lorella Boccia; Pets – Animali nel cuore, Lorella Boccia: Per me gli animali so’ piezz’ ‘e core!; Rai, Lorella Boccia oggi torna in tv e si prende il weekend: il nuovo programma. PETS–Animali del cuore: stupore, informazione ed emozioni per parlare degli amici dell'uomoA partire dal 28 marzo, un nuovo appuntamento riempirà di curiosità e tenerezza il sabato mattina di Rai2: PETS – Animali del cuore, un viaggio in 18 puntate condotto da Lorella Boccia, alla scopert ... msn.com Da domani Rai2: PETS – Animali del cuore con Lorella BocciaRAI2: PETS – Animali del cuore Conduce Lorella Boccia Da sabato 28 marzo alle 9.40 Un nuovo appuntamento dedicato ai legami tra l’essere umano e il mondo ... romadailynews.it A partire dal 28 marzo, un nuovo appuntamento riempirà di curiosità e tenerezza il sabato mattina di Rai2: “PETS – Animali del cuore”, un viaggio in 18 puntate condotto da Lorella Boccia, alla scoperta dei legami più profondi e possibili tra l’essere umano e - facebook.com facebook