PescaraScienza | festival della ricerca e della divulgazione scientifica

Sabato 9 e domenica 10 maggio, all’Aurum di Pescara, si svolgerà la seconda edizione di PescaraScienza, un festival dedicato alla ricerca e alla divulgazione scientifica. L’evento vede la partecipazione di due premi Nobel e coinvolge relatori provenienti da diversi ambiti scientifici. La manifestazione si svolge nel centro culturale della città, offrendo incontri, conferenze e attività aperte al pubblico. È una occasione per approfondire temi legati alla scienza in modo accessibile e diretto.

Sabato 9 e domenica 10 maggio all’Aurum di Pescara si terrà PescaraScienza, la seconda edizione del festival della ricerca e della divulgazione scientifica, a cui prenderanno parte anche due premi Nobel.“Pescara si conferma ancora una volta una città dinamica, capace di guardare al futuro e di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Dai Dati alla FilosofIA - PescaraScienza con Daniele Bruno e Leonardo De Deo Notizie correlate Festival Bovino Borgo Green: un laboratorio a cielo aperto tra cultura, sostenibilità e divulgazione scientificaIn continuità con le attività svolte negli ultimi mesi nell’ambito del progetto “Semi nel Vento” che punta a valorizzare il borgo - il suo patrimonio... Yoga al Museo a Città della Scienza: benessere, divulgazione scientifica e consapevolezza del corpoCittà della Scienza apre le porte a una nuova esperienza dedicata al pubblico adulto: “Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo”, un incontro speciale... Altri aggiornamenti Si parla di: PescaraScienza, presentata la seconda edizione: all’Aurum arrivano due Premi Nobel; PescaraScienza.