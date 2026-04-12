Yoga al Museo a Città della Scienza | benessere divulgazione scientifica e consapevolezza del corpo

Città della Scienza organizza un evento intitolato “Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo” che si svolgerà sabato 18 aprile alle 17:30 presso la struttura Corporea. L’iniziativa prevede una sessione di yoga rivolta agli adulti, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e offrire approfondimenti sulla scienza del corpo. L’appuntamento combina esercizi pratici con elementi di divulgazione scientifica, creando un momento dedicato alla consapevolezza del corpo.

Città della Scienza apre le porte a una nuova esperienza dedicata al pubblico adulto: “Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo”, un incontro speciale che si terrà sabato 18 aprile alle ore 17:30 e che intreccia pratica yoga, benessere psicofisico e divulgazione scientifica all’interno di Corporea.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Transizione digitale, a Città della Scienza una mattinata tra ricerca, gioco e consapevolezzaUn viaggio tra scienza, realtà virtuale e applicazioni concrete per capire come le nuove tecnologie stanno cambiando la società.