Pescara-Spezia venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputa l'ultimo turno di Serie B tra Pescara e Spezia. La partita si svolge in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre impegnate in una sfida decisiva. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, mentre gli appassionati seguono con attenzione pronostici e analisi sulla partita che potrebbe determinare la conclusione del campionato.

Ultimo turno di Serie B ed è una gara da dentro o fuori quella tra il Pescara di Gorgone e lo Spezia di D’Angelo. Entrambe di fatto sanno che il Bari deve perdere e l’Entella non deve vincere per avere una chance di disputare i playout; in caso contrario ogni risultato le condannerà a braccetto alla serie C. Il pareggio di fatto non serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pescara-Spezia (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i... Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie BKT '25/'26: Pescara-Spezia, le designazioni; Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti; Live Pescara - Spezia - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Ufficiali le date dei playout di Serie B. Pronostico Pescara-Spezia: la vittoria è amaraPescara-Spezia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il rigore sbagliato la scorsa settimana, quando si ... ilveggente.it Pescara-Spezia, arbitra il big Doveri. Al Var Marini, come nella finale con la CremonesePescara-Spezia, arbitra il big Doveri. Al Var Marini, come nella finale con la Cremonese ... msn.com La designazione arbitrale di Pescara-Spezia - facebook.com facebook Pescara-Spezia, arbitra il big Doveri. Al Var Marini, come nella finale con la Cremonese x.com