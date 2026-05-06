Cesena-Padova venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si svolge l’ultimo turno di Serie B con la partita tra Cesena e Padova. La sfida si gioca allo stadio di Cesena ed è l’ultimo incontro della stagione. I romagnoli, in casa, cercano di ottenere punti utili per sperare nei playoff, mentre i veneti sono alla loro ultima occasione per migliorare la posizione in classifica.

Nel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. I romagnoli giocano in casa il match che chiude il campionato cadetto e hanno ancora qualche chance di entrare ai playoff. La squadra allenata dall’inglese Ashley Cole si gioca infatti l’ottavo posto con Avellino e Mantova. Il problema è che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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