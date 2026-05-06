Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si svolge la partita tra Catanzaro e Bari. Il team di Longo, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro l’Entella, si presenta in casa del Catanzaro con l’obiettivo di conquistare almeno un punto. La sfida rappresenta un passo fondamentale per il Bari, che con un risultato positivo potrebbe assicurarsi la permanenza nei playout. Le formazioni e le quote sono ancora da definire.

Tra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i playout. La squadra di Aquilani invece ha saggiato già la forza del Palermo nell’ultimo turno e aspetta gli ultimi 90 minuti per conoscere la sua rivale al primo turno dei playoff, in una tonnara che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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