Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Pescara e Spezia. Entrambe le squadre occupano posizioni basse in classifica e, con questa partita, cercano punti per migliorare la propria posizione. La gara si svolgerà in un orario ancora da definire, e sarà possibile seguirla tramite i canali televisivi e digitali dedicati alla serie cadetta. Nessuna delle due formazioni può contare su una vittoria che garantirebbe loro la salvezza diretta.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono appaiate in fondo alla classifica e forse neanche una vittoria potrebbe consentire loro di raggiungere I playout. Pescara-Spezia si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Cornacchia. PESCARA-SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la clamorosa rimonta gli abruzzesi si sono fermati sul più bello, ottenendo due punti nelle ultime quattro partite, frutto di due sconfitte e due pareggi. In virtù di ciò, la situazione di classifica per la squadra di Gorgone si è compromessa pressoché irrimediabilmente e con ogni probabilità farà ritorno in C I liguri sono stati protagonisti di una stagione ancora peggiore, tanto da aver stazionato sempre neo bassifondi della classifica.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Pescara-Spezia, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Notizie correlate

Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Live Pescara - Spezia - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Serie B, il Venezia torna in A: bagarre in coda; Serie B, tre arbitri internazionali (e Doveri) per l'ultima giornata; Calendario Pescara - Serie B Girone Unico Italia.

Pronostico Pescara-Spezia: la vittoria è amaraPescara-Spezia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il rigore sbagliato la scorsa settimana, quando si ... ilveggente.it

Spezia, D’Angelo: Siamo arrivati all'ultima giornata ancora vivi, ora proviamo a battere il PescaraAl termine del pareggio per 2-2 tra lo Spezia e il Venezia, l'allenatore dei liguri Luca D’Angelo ha analizzato la situazione in sala. tuttob.com

La designazione arbitrale di Pescara-Spezia - facebook.com facebook

Pescara-Spezia, arbitra il big Doveri. Al Var Marini, come nella finale con la Cremonese x.com