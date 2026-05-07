Pescara ramo cade sul marciapiede | rischio per i passanti in via Italica

A Pescara, un ramo si è staccato da un albero e è caduto sul marciapiede di via Italica, creando un potenziale pericolo per i passanti. La caduta si è verificata senza provocare feriti, ma ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità di altri alberi nella stessa zona. La presenza di piante con rami deboli o marci evidenzia la necessità di controlli e interventi di manutenzione per prevenire ulteriori incidenti.

? Cosa scoprirai Come si poteva evitare il crollo di quel tronco marcio?. Quali altri alberi instabili minacciano i pedoni in via Italica?. Perché è stato piantato un albero già secco nell'aiola vicina?. Chi deve rispondere della mancata manutenzione del verde urbano?.? In Breve Crollo avvenuto mercoledì 6 maggio poco prima delle ore 11 in via Italica.. Vigili del Fuoco intervengono per rimuovere il tronco marcio dal marciapiede.. Residenti segnalano un albero secco nell'aiola prima del punto del crollo.. Una commerciante segnala instabilità di un albero all'angolo con via dei Sanniti.. Un grosso ramo è precipitato sul marciapiede di via Italica a Pescara nella tarda mattinata di mercoledì 6 maggio, sfiorando l’incolumità dei passanti nella zona di Porta Nuova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, ramo cade sul marciapiede: rischio per i passanti in via Italica Notizie correlate Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]Pericolo scampato in via Italica a Pescara dove, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato... Pontecagnano, anziano cade sul marciapiede: soccorso rapido dei volontariUn uomo anziano è finito a terra in Via Italia, nel cuore di Pontecagnano Faiano, a causa di una caduta avvenuta sul marciapiede durante le prime ore... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ramo spezzato albero via Italica Pescara; Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]; Arrestato a Foggia il latitante Carmine Marolda: era ricercato per droga e condannato per l'omicidio di un carabiniere. Grande ramo di un albero si spezza e crolla improvvisamente sul marciapiede in via Italica [FOTO]Pericolo scampato in via Italica a Pescara dove, nella mattinata di mercoledì 6 maggio, un grande ramo di un albero si è improvvisamente spezzato crollando sul marciapiede. Per fortuna in quel momento ... ilpescara.it A 14 anni dall’ultima edizione si rinnova l’appuntamento con la manifestazione ideata da Marino Giorgetti #LoretoAprutino #Pescara #Olio #Abruzzo - facebook.com facebook Trasporti, da Vigna Clara alla Roma-Pescara: arrivano i super commissari per le opere incompiute roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com