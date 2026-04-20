Pontecagnano anziano cade sul marciapiede | soccorso rapido dei volontari

Nelle prime ore del mattino, un uomo anziano è caduto sul marciapiede di Via Italia a Pontecagnano Faiano. Sul posto sono intervenuti i volontari per prestare soccorso. La caduta si è verificata in una zona centrale del paese e al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle cause dell’incidente. La situazione è sotto controllo, con i soccorritori ancora presenti sul luogo.

Un uomo anziano è finito a terra in Via Italia, nel cuore di Pontecagnano Faiano, a causa di una caduta avvenuta sul marciapiede durante le prime ore del mattino. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso, mentre si tenta di ricostruire la dinamica del fatto, che potrebbe essere legata a un improvviso cedimento fisico dell’uomo. La risposta tempestiva della rete di volontariato locale. Il primo intervento sul posto è stato garantito dalla prontezza delle guardie ambientali dell’Anpana insieme ai volontari del Verde Pubblico di Salerno, che si trovavano nelle vicinanze del luogo del sinistro. Il loro ruolo è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’area interessata e attivare i canali di emergenza necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pontecagnano, anziano cade sul marciapiede: soccorso rapido dei volontari Notizie correlate Anziano cade in strada a Pontecagnano, soccorso da volontari e 118Un anziano è rimasto ferito questa mattina a seguito di una caduta sul marciapiede in Via Italia, a Pontecagnano Faiano. Pontecagnano, anziano cade in Via Italia: soccorso provvidenziale di volontari e 118Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione questa mattina in Via Italia a Pontecagnano, dove un anziano è caduto rovinosamente mentre... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Anziano cade in strada a Pontecagnano, soccorso da volontari e 118; Anziano cade in strada a Pontecagnano, soccorso da volontari e 118; Pontecagnano Faiano, cade sul marciapiede: anziano soccorso da 118 e volontari; Pontecagnano anziano cade in Via Italia | soccorso provvidenziale di volontari e 118. Pontecagnano, 46enne aggredita: ricoverata all’ospedale di Battipaglia "L'aggressore sarebbe un suo conoscente" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #118 #aggressione #carabinieri #eseiprotagonista #ospedaleBattipaglia #ospedaleDiBattipag facebook