Nella notte a Pesaro sono stati effettuati lavori all’acquedotto, con l’installazione di quattro nuove valvole di scambio sulla rete idrica. Le operazioni sono state svolte per migliorare la funzionalità dell’impianto e garantire un funzionamento più efficiente dell’erogazione dell’acqua. Durante le operazioni, sono state sospese temporaneamente le forniture in alcune zone della città. Nella giornata successiva, i tecnici hanno verificato il corretto funzionamento delle nuove apparecchiature.

? Domande chiave Come cambierà l'erogazione dell'acqua per i cittadini di Pesaro?. Perché sono state installate quattro nuove valvole di scambio?. Cosa è successo durante le dieci ore di sospensione del servizio?. Come eviteranno i tecnici i blackout idrici avvenuti nel 2024?.? In Breve Oltre 30 tecnici Marche multiservizi e 10 mezzi pesanti operativi presso San Gaetano.. Installate 4 nuove valvole da 5 quintali ciascuna per gestire i flussi idrici.. Intervento notturno tra mercoledì e giovedì 7 maggio con 10 ore di sospensione.. Nuovo misuratore di portata installato per monitorare il bacino di 100mila abitanti.. Oltre 30 tecnici di Marche multiservizi e una decina di mezzi pesanti hanno lavorato tutta la notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio presso il serbatoio di San Gaetano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro, notte di lavori all’acquedotto: nuove valvole per la rete

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