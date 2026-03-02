Lavori notturni per rinnovare la rete dell’acquedotto | possibili disagi nel Ravennate

Hera ha annunciato lavori notturni nel Ravennate, con interventi programmati in via Budria 38. Gli operai saranno sul posto dalle 21 di mercoledì 4 marzo alle 6 del giorno successivo, per rinnovare la rete dell’acquedotto e migliorare il servizio. Durante queste ore, potrebbero verificarsi disagi o interruzioni dell’erogazione dell’acqua.

Hera informa che interverrà dalle 21 di mercoledì 4 marzo alle 6 del giorno successivo in via Budria 38, per l’efficientamento della rete idrica. L’intervento, effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, coinvolgerà diverse frazioni, in cui potrebbe essere necessario sospendere l’erogazione dell’acqua: Coccolia, Durazzano, San Pietro in Trento, Longana, Ghibullo, Roncalceci, Filetto, Pilastro, Godo, San Marco, San Michele e Fornace Zarattini. Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rinnovo della rete dell'acquedotto: previsti lavori notturni e interruzione dell'acquaHera interverrà dalle 21 di martedì alle 6 di mercoledì in via Trieste incrocio con via Fiorenzi per l’efficientamento della rete idrica.

Intervento di rinnovo della rete dell’acquedotto a Lugo: possibili disagi nella fornitura dell’acquaLunedì 26 gennaio interverrà dalle 13:30 alle 16:30 a Lugo in via Fiumazzo incrocio via Lombardina per l’efficientamento della rete idrica.

