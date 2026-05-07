Perugia ha conquistato il suo terzo scudetto nella pallavolo maschile, battendo il Lube nella finale giocata al PalaBarton. La squadra ha mostrato una buona organizzazione in campo e ha ottenuto il risultato grazie alle prestazioni di alcuni giocatori chiave. I tecnici hanno guidato la squadra con strategie efficaci, portando i Block Devils alla vittoria in questa partita decisiva.

? Punti chiave Come hanno fatto i Block Devils a dominare la finale al PalaBarton?. Chi sono i protagonisti tecnici che hanno guidato il gruppo vincente?. Perché questo successo sportivo è considerato un modello per l'intera regione?. Quali altri trofei ha aggiunto Perugia a questa stagione straordinaria?.? In Breve La stagione include anche i trofei di Mondiale per Club e Supercoppa italiana.. Angelo Lorenzetti guida il gruppo verso il successo al PalaBarton.. Gino Sirci e Simone Giannelli sono tra i protagonisti del trionfo umbro.. Stefania Proietti e Simona Meloni esprimono orgoglio per il patrimonio sportivo regionale.. La Sir Susa Scai Perugia conquista il terzo scudetto ieri sera al PalaBarton battendo la Cucine Lube Civitanova dopo una finale combattuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia trionfa sul Lube: è il terzo scudetto storico per l’Umbria

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