Perugia ha ottenuto una vittoria significativa contro la Lube, con Ben Tara che si è distinto segnando 23 punti. La squadra ha mostrato una forte presenza a muro, contribuendo alla superiorità in campo. Durante la partita, i numeri indicano un’ottima prestazione collettiva, con particolare attenzione alla fase difensiva e alla capacità di approfittare delle occasioni offensive. La sfida ha mostrato un equilibrio tra attacco e difesa, determinante per il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Ben Tara a segnare ben 23 punti decisivi?. Quali statistiche hanno permesso ai Block Devils di dominare il muro?. Perché la Lube non è riuscita a ribaltare il secondo set?. Quando potrà Perugia chiudere la serie e festeggiare lo scudetto?.? In Breve Ben Tara segna 23 punti con efficacia offensiva al 56%. Perugia registra 58% ricezione e 13 muri contro i 39% e 9 della Lube. Giannelli, Semeniuk, Plotnytskyi, Solè, Russo e Colaci formano il sestetto iniziale. Prossimo match decisivo mercoledì alle 20:30 al PalaBarton per il terzo scudetto. La Sir Susa Scai Perugia ha dominato il PalaBarton con un 3-1 contro la Lube Civitanova, accorciando drasticamente le distanze per la conquista del terzo scudetto della storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia domina la Lube: Ben Tara traccia il passo verso lo scudetto

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