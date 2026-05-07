Perugia | Simone Lisi presenta Le interruzioni alla libreria POPUP

A Perugia, l’attore e scrittore Simone Lisi ha presentato il suo nuovo romanzo presso la libreria POPUP. Il libro affronta il tema di un segreto di famiglia e la sua influenza sulla narrazione, mentre vengono analizzati anche aspetti della politica dell’Europa dell’est. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle connessioni tra vicende personali e contesti politici.

? Cosa scoprirai Come può un segreto familiare trasformarsi nel tema di un romanzo?. Perché la politica est-europea richiede una vigilanza costante ai lettori?. Cosa accade in un laboratorio di scrittura dedicato all'amore negativo?. Come può una libreria di quartiere influenzare il dibattito sociale locale?.? In Breve Venerdì 8 maggio ore 18.30 Jana Karšaiová presenta il libro a piazza Birago.. Sabato 9 maggio ore 10.30 Sofia Torre conduce laboratorio di scrittura creativa.. Incontri coinvolgono associazioni locali Maschile Plurale, DSF e Fluminamea a Perugia.. Programma preparatorio per l'edizione 2026 del festival MOZAIK dell'Est.. Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: Simone Lisi presenta Le interruzioni alla libreria POPUP Notizie correlate Leggi anche: Perugia, festa in piazza Birago: PopUp compie cinque anni, il programma Irene Gianeselli presenta "Speranza" a Bari alla Libreria San PaoloProsegue il calendario di incontri dedicati a Speranza, il nuovo romanzo di Irene Gianeselli pubblicato il 12 dicembre 2025, edito da Giuntinam con...