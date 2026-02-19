Irene Gianeselli presenta Speranza a Bari alla Libreria San Paolo
Prosegue il calendario di incontri dedicati a Speranza, il nuovo romanzo di Irene Gianeselli pubblicato il 12 dicembre 2025, edito da Giuntinam con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. La prossima presentazione letteraria è in programma il 27 febbraio alla Libreria San Paolo di Bari, un’occasione di dialogo e approfondimento che vedrà, in veste di moderatore, l’intervento di Gianluigi de Gennaro, Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Terza Missione - Trasferimento Tecnologico - Enti Territoriali - Sistema Economico - Spin Off e Start Up.🔗 Leggi su Baritoday.it
