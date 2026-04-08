Perugia festa in piazza Birago | PopUp compie cinque anni il programma
A Perugia, in piazza Birago, si svolge una festa per celebrare il quinto anniversario della libreria PopUp. La settimana prevede numerosi eventi, tra cui i primi incontri di Eco Sanfra Small Talk, una serie di conversazioni e presentazioni legate al festival dedicato alla sostenibilità. L'iniziativa prosegue con altre attività pensate per coinvolgere il pubblico e festeggiare questa ricorrenza.
Cinque candeline per la libreria Popup. Settimana ricca di appuntamenti per festeggiare il compleannoSi comincia con i primi due incontri di Eco Sanfra Small Talk, rassegna di conversazioni, presentazioni e momenti di approfondimento nell'ambito di Eco Sanfra, festival sulla sostenibilità che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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